ВС РФ поставил под сомнение долг умершего экс-партнера перед Анатолием Карповым

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ отменил решения нижестоящих судов, которые признали существование задолженности на 434,4 млн рублей перед двенадцатым чемпионом мира по шахматам, депутатом Госдумы Анатолией Карповым у его скончавшегося бывшего партнера, ставшего посмертным банкротом. Согласно арбитражной картотеке, Судебная коллегия по экономическим спорам (СКЭС) ВС РФ отправила спор об этом долге на новое рассмотрение, сочтя обоснованными сомнения в его реальности.

Это разбирательство возникло в рамках процедуры несостоятельности Юрия Шестопалова, которая была инициирована спустя год после его смерти наследником, тоже Юрием с такой же фамилией. Причиной стало наличие у умершего долгов. Изначально речь шла о 16,4 млн рублей, но затем сумма значительно возросла по мере предъявления требований кредиторов. Финальный размер задолженности в материалах дела не приводится.

В декабре 2019 года умерший был признан банкротом, а в начале марта 2020-го включить в реестр требования на 17,6 млн рублей попросил Карпов, у которого с ним до депутатства был совместный бизнес. Эта сумма связана с частичным исполнением экс-чемпионом и депутатом решения Тверского районного суда Москвы о солидарном взыскании с него и Шестопалова суммы непогашенного кредита, взятого в М2М Прайвет Банке в сентябре 2011 года.

Они тогда получили $6 млн под 12% до февраля 2012 года, говорится в материалах райсуда. Но заемщики не расплатились, и двумя решениями суда в октябре 2014 года и в июне 2018-го солидарно с Карпова и Шестопалова было взыскано 298,6 млн рублей с учетом процентов и неустоек.

Осенью 2020 года Карпов уточнил свои претензии и попросил включить в реестр еще 480 млн рублей, которые, по документам, он ссудил Шестопалову. В качестве подтверждения передачи денег заявитель представил пять расписок 2004-2014 годов, а также копию нотариально удостоверенного договора займа от 23 мая 2018 года. Согласно этому документу, выдано было 2,6 млн рублей, $6,9 млн и 113,8 тыс. евро.

Наследник возражал против включения этих требований в реестр. По его мнению, договор займа от 2018 года был фальсифицирован. В подтверждение этой версии указывалось, что в день нотариального удостоверения договора в Ингушетии Шестопалов находился в Италии, а Карпов - в Москве, к тому же в реестре нотариальных действий не найдены данные о них за соответствующим номером. В этой связи наследник настаивал на необходимости почерковедческой экспертизы, а позднее представил заключение ООО "Столичная лаборатория исследования документов", согласно которому подпись в копии договора займа 23 мая 2018 года выполнена не Шестопаловым.

Кроме того, Шестопалов приводил доводы об отсутствии доказательств наличия у Карпова финансовой возможности выдать в 2018 году заем на 434,4 млн рублей в пересчете, следует из материалов дела. Согласно опубликованным на сайте Госдумы его декларациям о доходах за 2011-2018 годы, общая их сумма за этот период составила 40,04 млн рублей (в 2011 году - 2 млн рублей, а самый высокий доход был в 2017-м - 10 млн рублей).

Знаменитый шахматист убеждал суд в обратном. В частности, он указывал на то, что до 2011 года работал на руководящих постах в банках. Также Карпов предоставил в суд ответы "председателя шахматной ассоциации" Александра Баха (исполнительный директор Федерации шахмат России с 2003-го по 2010 год - ИФ) и ФИДЕ (Международная шахматная федерация). Согласно этим документам, общий доход Карпова от призовых выплат и проведения сеансов одновременной игры составил не менее $7,988 млн (информация из судебных документов, период получения доходов не конкретизируется). Еще имелась информационная справка издательства Russian CHESS House от 30 марта 2022 года, согласно которой Карпов от издания книг получил доход в общем размере $192 тыс., а также ответ филателистического аукционного дома David Feldman о приобретении у Карпова в 2011 году марок на 4 млн евро.

После двух кругов разбирательств суды признали обоснованными требования на сумму в 435,14 млн рублей (претензии на сумму 44,49 млн рублей были отклонены из-за пропуска срока на взыскание). Суды исходили из того, что нотариально заверенный договор займа недействительным не признан. Оснований для назначения почерковедческой экспертизы суды не нашли.

Однако в реестр этот долг суды не стали включать, так как требования были заявлены уже после его закрытия. Таким образом, оплата должна проводиться уже после погашения всей реестровой задолженности, а это маловероятно.

Но СКЭС ВС РФ, куда обратился наследник, выводы нижестоящих судов не устроили. Коллегия указала, что в рассматриваемом споре перед судами стоял вопрос о существовании у умершего должника заемных обязательств перед кредитором, но "суд ограничился только затребованием информации о наличии у кредитора финансовой возможности по предоставлению заявленной ко включению в реестр суммы займа, отметив, что договор удостоверен нотариально и недействительным не признан".

Коллегия ВС РФ обратила внимание на то, что Шестопалов указывал на отсутствие Карпова и Шестопалова-старшего в Ингушетии в день нотариального заверения договора, настаивал на необходимости почерковедческой экспертизы, так как по заключению Столичной лаборатории исследования документов подпись ему не принадлежала.

"Возражения являются убедительными и ставят под сомнение реальность хозяйственной операции по выдаче суммы займа, в силу чего они подлежали проверке в рамках рассмотрения заявления о фальсификации доказательства", - говорится в определении ВС РФ.

Коллегия также обратила внимание на то, что Карпов не представил суду подлинник договора займа. "С учетом конкретных обстоятельств" дела это, по мнению судей, "влечет недоказанность самого факта совершения хозяйственной операции по выдаче Карповым А.Е. Шестопалову Ю.В. суммы займа".

Решения нижестоящих судов отменены, спор отправлен на новое рассмотрение.