ВС РФ изучит спорный долг посмертного банкрота перед шахматистом Карповым

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU - Верховный суд (ВС) РФ рассмотрит спор о судьбе требований двенадцатого чемпиона мира по шахматам, депутата Госдумы Анатолия Карпова к умершему банкроту, свидетельствует картотека дел.

Спор возник в рамках процедуры несостоятельности Юрия Шестопалова, которая была инициирована спустя год после его смерти наследником, тоже Юрием с такой же фамилией. Причиной стало наличие у умершего больших долгов. Изначально речь шла о 16,4 млн рублей, но затем сумма значительно возросла по мере предъявления требований кредиторов. Финальный размер задолженности в материалах дела не приводится.

В декабре 2019 года умерший был признан банкротом, а в начале марта 2020-го включить в реестр требования на 17,6 млн рублей попросил Карпов. Эта сумма связана с частичным исполнением экс-чемпионом и депутатом решения Тверского районного суда Москвы о солидарном взыскании с него и Шестопалова суммы непогашенного кредита, взятого в М2М Прайвет Банке в сентябре 2011 года.

Они тогда получили $6 млн под 12% до февраля 2012 года, говорится в материалах райсуда. Затем срок кредита и порядок погашения неоднократно менялся допсоглашениями. Осенью 2015 года стороны согласовали сумму основного долга в $3 млн, а срок возврата отодвинули на январь 2016 года. Но заемщики не расплатились, и двумя решениями судов в октябре 2014 года и в июне 2018-го солидарно с Карпова и Шестопалова было взыскано 298,6 млн рублей с учетом процентов и неустоек.

Частичная выплата этой задолженности за Шестопалова-старшего не исчерпывала требования Карпова. Осенью 2020 года он дважды их уточнял и в итоге попросил включить в реестр еще 480 млн рублей. В качестве подтверждения передачи денег Шестопалову Карпов, у которого с ним до депутатства был совместный бизнес, представил пять расписок 2004-2014 годов, а также нотариально удостоверенный договор займа от 23 мая 2018 года. Согласно этому документу, выдано было 2,6 млн рублей, $6,9 млн и 113,8 тыс. евро.

Шестопалов-наследник возражал против включения этих требований в реестр. По его мнению, договор займа был фальсифицирован.

Согласно опубликованным на сайте Госдумы декларациям Карпова о доходах за 2011-2018 годы, общая их сумма за этот период составила 40,04 млн рублей (в 2011 году - 2 млн рублей, а самый высокий доход был в 2017-м - 10 млн рублей).

Его оппонент, согласно материалам дела, приводил доводы о том, что нет доказательств наличия у Карпова финансовой возможности выдать в 2018 году заем на 434,4 млн рублей в пересчете. Знаменитому шахматисту пришлось убеждать суд в обратном. В частности, он указывал на то, что до 2011 года работал на руководящих постах в банках. Также Карпов предоставил в суд ответы "председателя шахматной ассоциации" Александра Баха (исполнительный директор Федерации шахмат России с 2003-го по 2010 год - ИФ) и ФИДЕ (Международной шахматной федерации). Согласно этим документам, общий доход Карпова от призовых выплат и проведения сеансов одновременной игры составил не менее $7,988 млн (информация из судебных документов, период получения доходов не конкретизируется). Еще имелась информационная справка издательства Russian CHESS House от 30 марта 2022 года, согласно которой Карпов от издания книг получил доход в общем размере $192 тыс., а также ответ филателистического аукционного дома David Feldman о приобретении у Карпова в 2011 году марок на 4 млн евро.

После двух кругов разбирательств суды признали обоснованными требования на сумму в 435,14 млн рублей. Они исходили из того, что договор займа недействительным не признан, а у Карпова была возможность предоставить его. Оснований для назначения почерковедческой экспертизы суды не нашли.

Однако в реестр этот долг суды не стали включать, так как требования были заявлены уже после его закрытия. Таким образом, оплата должна проводиться уже после погашения всей реестровой задолженности, а это маловероятно.

Шестопалов-наследник не согласился с признанием требований Карпова и обратился в ВС РФ. Из определения о передаче жалобы в коллегию следует, что оппонент экс-чемпиона продолжает настаивать на фальсификации договора займа от 2018 года и наличии оснований для почерковедческой экспертизы. Судья Ирина Букина сочла его аргументы достаточными для передачи жалобы на рассмотрение судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.

Спорный договор, согласно информации из определения о передаче, нотариально удостоверен в Ингушетии, но в день выдачи займа Шестопалов находился в Италии, а Карпов - в Москве, к тому же в реестре нотариальных действий не найдены данные за соответствующим реестровым номером. Кроме того, в суд было представлено заключение ООО "Столичная лаборатория исследования документов", согласно которому подпись в копии договора займа 23 мая 2018 года выполнена не Шестопаловым, говорится в документе.

Заседание назначено на 7 декабря.