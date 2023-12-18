Суд оставил за "Балтикой" право на использование брендов пива Carlsberg

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области удовлетворил иск ООО "Пивоваренная компания "Балтика" к Carlsberg и признал недействительными односторонние отказы последней от лицензионных соглашений на производство и продажу пива нескольких брендов.

"Иск удовлетворить полностью", - говорится в картотеке арбитражных дел.

Полный текст резолютивной части решения пока не опубликован.

В октябре сообщалось, что Carlsberg Group расторгает с "Балтикой" лицензионные соглашения на производство и продажу всей продукции группы, включая международные и локальные бренды. Это решение было названо ответом на указ президента РФ. Переходный период, когда "Балтика" сможет реализовать имеющиеся запасы и материалы, будет действовать до 1 апреля 2024 года. В связи с этим "Балтика" обратилась в суд.

19 октября суд принял обеспечительные меры в виде запрета Роспатенту на госрегистрацию прекращения прав на использование товарных знаков в отношении брендов Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Seth & Riley`s Garage. Решение мотивировано тем, что данная мера "направлена на защиту производства, сохранение имущества (имущественных прав)", а также на "сохранение существующего состояния отношений (status quo) между сторонами, на сохранение между сторонами договорных обязательств, в том виде и на тот срок, который согласован сторонами при заключении лицензионных соглашений". Затем Carlsberg обратился в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд с жалобой на решение суда первой инстанции о принятии обеспечительных мер в рамках дела с "Пивоваренной компанией "Балтика". Заседание по ее рассмотрению состоится 16 января 2024 года.

Carlsberg Group, крупнейший зарубежный инвестор на российском пивоваренном рынке, заявил о планах уйти из РФ в марте 2022 года. В конце июня этого года концерн объявил, что подписал соглашение о продаже российского бизнеса, не назвав ни имя будущего владельца "Балтики", ни параметры сделки.

Однако продажа сорвалась: вскоре, 16 июля президент РФ Владимир Путин подписал указ, согласно которому 100% "Балтики" (98,56%, которые принадлежали шведскому юрлицу Carlsberg, 0,09% - немецкому юрлицу Carlsberg и 1,35% - ООО "Хоппи Юнион") были переданы в управление Росимуществу. Концерн Carlsberg был вынужден констатировать, что после выхода указа перспективы продажи стали "крайне неопределенными", а в конце октября, комментируя итоги квартала, заявил о "незаконном захвате бизнеса в России" и планах защищать свои активы, бухгалтерское списание которых компания оценила почти в $1 млрд.

"Балтика" - вторая по величине пивоваренная компания в РФ, управляет восемью заводами. Выручка компании в 2022 году выросла до 100,7 млрд рублей с 82,6 млрд рублей в 2021 году, чистая прибыль увеличилась в 1,9 раза, до 9,952 млрд рублей. В прошлом году "Балтика" произвела 197,42 млн декалитров продукции, что на 4,7% меньше, чем в 2021 году.