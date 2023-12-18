Российские эмитенты получили еще полгода на замещение евробондов

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Российские эмитенты получили еще полгода на исполнение обязательства по замещению евробондов локальными бумагами.

Замещающие облигации появились на рынке с прошлого года, когда российские заемщики законодательно получили возможность размещать локальные облигации для обмена на них находящихся в обращении евробондов. Основные параметры (номинал, срок погашения, купон) замещающих бондов должны совпадать с параметрами обмениваемых выпусков. Изначально выпуск замещающих облигаций был одним из способов обеспечить доведение платежей до держателей еврооблигаций в РФ, которым из-за санкций выплаты перестали доходить через традиционные каналы - платежного агента и международные депозитарии.

Указ президента от 5 июля 2022 г, обязавший эмитентов, имеющих в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях, позволял заемщикам самим выбирать, как это сделать - организовать раздельный платеж в адрес держателей во внутренней и иностранной инфраструктуре (российским держателям в этом случае средства перечисляются в рублях через НРД), либо передать инвесторам новые локальные облигации взамен евробондов. В этом году выпуск замещающих облигаций стал обязательным.

В конце мая был опубликован указ президента, согласно которому российские юрлица, имеющие обязательства, связанные с еврооблигациями, обязаны обеспечить их исполнение перед держателями евробондов, права которых учитываются российскими депозитариями, путем размещения до 1 января 2024 года замещающих облигаций.

Указ от 18 декабря №958 "О внесении изменений в некоторые указы президента РФ", опубликованный в понедельник на официальном портале нормативных актов, переносит этот дедлайн на 1 июля 2024 года.

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