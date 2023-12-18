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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Запрет сделок "недружественных" нерезидентов без спецразрешения продлен на два года

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Действие указа президента, запрещающего нерезидентам из "недружественных" стран выход из российских активов без специального разрешения, продлено сразу на два года - до 31 декабря 2025 года.

Указ "О применении специальных экономических мер в финансовой и топливно-энергетической сферах в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций" прямо запрещает нерезидентам из недружественных России стран выходить из ряда активов кроме как по специальному разрешению главы государства.

Перенос срока предусмотрен указом от 18 декабря №958 "О внесении изменений в некоторые указы президента РФ", размещенном на официальном портале нормативных актов.

Изначально указ устанавливал запрет до 31 декабря 2022 года, а в декабре 2022 года срок его действия был продлен до 31 декабря 2023 года.

Указ распространяется на стратегические предприятия, энергокомпании, банки с иностранным участием, сервис и производство оборудования в сфере ТЭК, пользователей участков недр (в том числе в рамках соглашении о разделе продукции), включая золото, никель, алмазы, МПГ и др.

ТЭК Владимир Путин
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