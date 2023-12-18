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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Запрет на оплату резидентами РФ без разрешения ЦБ долей в инокомпаниях продлен на 2024 год

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ, который продлевает на 2024 год запрет для резидентов РФ без разрешения Банка России оплачивать доли в капитале компаний-нерезидентов, вклады и паи в их имуществе.

Указ №958 "О внесении изменений в некоторые указы президента Российской Федерации" опубликован на официальном портале правовой информации.

Документ продляет действие нормы, которая была введена в марте 2022 года. Тогда было установлено, что резидентам РФ необходимо разрешение от ЦБ для оплаты долей, вкладов, паев в имуществе компаний-нерезидентов. Аналогичный подход был установлен для случаев перечисления взносов в рамках выполнения договора простого товарищества с инвестированием в форме капитальных вложений (договора о совместной деятельности).

Позднее ЦБ фактически смягчил ограничения, выпустив собственные разъяснения. Согласование с регулятором не требуется, если операция осуществляется в рублях либо в валюте дружественных государств "независимо от места нахождения получателя таких денежных средств". Также исключение было предусмотрено для случаев, когда операция осуществляется в валюте "недружественных" государств, но сумма платежа не превышает 15 млн рублей.

Владимир Путин Банк России
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