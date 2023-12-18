Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:44

Шойгу поручил оказать помощь семье военнослужащего, который погиб в Марьинке

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оказать помощь семье российского военнослужащего, который погиб в бою в городе Марьинка в ходе специальной военной операции на Украине, сообщило военное ведомство РФ в понедельник.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова позаботится о матери, сестре и брате. Военнослужащий оставил надпись на стене дома в н.п. Марьинка, приняв вместе с товарищами неравный бой", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Надпись на стене дома - "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск" - была обнаружена российскими военнослужащими при штурме н.п. Марьинка", - сказано в сообщении министерства.

Минобороны РФ Сергей Шойгу Марьинка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Членов ОНК Мордовии попросили посетить осужденного Пола Уилана

Офертам мажоритариев ПАО в правительстве подготовили новые правила

"АльфаСтрахование" и Росфинмониторинг попали в санкционный список ЕС

Рыбный союз предложил обнулить пошлины на импорт в Россию некоторых видов рыбы

Рыбный союз предложил обнулить пошлины на импорт в Россию некоторых видов рыбы

Что произошло за день: понедельник, 18 декабря

Ритейлерам предложили ограничить наценки на яйца по долгосрочным договорам

Ритейлерам предложили ограничить наценки на яйца по долгосрочным договорам

Запрет на оплату резидентами РФ без разрешения ЦБ долей в инокомпаниях продлен на 2024 год

Запрет сделок "недружественных" нерезидентов без спецразрешения продлен на два года

Евросоюз ввел запрет на импорт сжиженных углеводородных газов из России

Путин продлил действие запрета на продажу нефти и нефтепродуктов по price cap

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });