Шойгу поручил оказать помощь семье военнослужащего, который погиб в Марьинке

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил оказать помощь семье российского военнослужащего, который погиб в бою в городе Марьинка в ходе специальной военной операции на Украине, сообщило военное ведомство РФ в понедельник.

"Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу поручил выполнить последнюю просьбу военнослужащего Романа Рудакова позаботится о матери, сестре и брате. Военнослужащий оставил надпись на стене дома в н.п. Марьинка, приняв вместе с товарищами неравный бой", - говорится в сообщении Минобороны РФ.

"Надпись на стене дома - "Кто меня найдет, позаботьтесь о моей матери, сестре, брате. Рудаков Роман Александрович. Город Батайск" - была обнаружена российскими военнослужащими при штурме н.п. Марьинка", - сказано в сообщении министерства.