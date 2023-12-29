Глава Генштаба вручил госнаграды освободителям Марьинки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки, сообщили в Минобороны.

"Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой", - сказал Герасимов, которого цитирует Минобороны.

Как отмечается в сообщении, за проявленные мужество и героизм военнослужащие подразделений группировки войск "Южная" награждены орденами Мужества, медалями "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевскими крестами IV степени.

Российские военные взяли под контроль Марьинку 25 декабря. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Взятие Марьинки в ходе СВО позволяет ВС РФ выйти на "более широкий оперативный простор", заявил в свою очередь Владимир Путин.