Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:52

Глава Генштаба вручил госнаграды освободителям Марьинки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Начальник Генерального штаба ВС России Валерий Герасимов вручил в зоне специальной военной операции государственные награды военнослужащим, отличившимся при освобождении Марьинки, сообщили в Минобороны.

В РоссииШойгу доложил Путину о взятии Марьинки под контроль российских войскШойгу доложил Путину о взятии Марьинки под контроль российских войскЧитать подробнее

"Я хочу вручить личному составу 150-й дивизии и 5-й мотострелковой бригады честно заработанные награды за то, что выполнили своевременно задачи, овладели Марьинкой. Я вас всех поздравляю с этими наградами, желаю дальнейших боевых успехов, крепкого здоровья, живыми и невредимыми вернуться домой", - сказал Герасимов, которого цитирует Минобороны.

Как отмечается в сообщении, за проявленные мужество и героизм военнослужащие подразделений группировки войск "Южная" награждены орденами Мужества, медалями "За отвагу" и "За храбрость", Георгиевскими крестами IV степени.

Российские военные взяли под контроль Марьинку 25 декабря. Об этом президенту РФ Владимиру Путину доложил министр обороны Сергей Шойгу. Взятие Марьинки в ходе СВО позволяет ВС РФ выйти на "более широкий оперативный простор", заявил в свою очередь Владимир Путин.

Валерий Герасимов Минобороны Марьинка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Герофарму" и "Промомеду" разрешили выпускать аналог препарата от диабета "Оземпик"

"Герофарму" и "Промомеду" разрешили выпускать аналог препарата от диабета "Оземпик"

Фонд кино выделит деньги на новую экранизацию "Буратино"

Что произошло за день: четверг, 28 декабря

Для четверти россиян уходящий 2023 год оказался лучше предыдущего

Для четверти россиян уходящий 2023 год оказался лучше предыдущего

Праздничный салют исключили из новогодней программы в центре Петербурга

Россельхознадзор согласовал ветсертификат на экспорт свинины в Китай

Россельхознадзор согласовал ветсертификат на экспорт свинины в Китай

Россия хочет войти в топ-4 по запасам дефицитных видов ископаемых

Россия хочет войти в топ-4 по запасам дефицитных видов ископаемых

Треть россиян затруднились сказать, что считать традиционными ценностями

Правительство РФ выделило свыше 3,8 млрд руб. фонду "Защитники Отечества"

Блогер Елена Блиновская оспорила в суде решение ФНС

Блогер Елена Блиновская оспорила в суде решение ФНС
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });