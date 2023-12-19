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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

Краснодарец получил длительный срок заключения за диверсию на железной дороге

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд вынес обвинительный приговор 19-летнему краснодарцу по делу о поджоге релейного шкафа на железной дороге, сообщает объединенная пресс-служба судов региона во вторник.

Подсудимый признан виновным по ч.1 ст.281 (диверсия) и ч.4 ст. 150 (вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления) УК РФ. Суд приговорил его к 11,5 годам лишения свободы с отбыванием первого года в тюрьме, а оставшегося срока - в колонии строгого режима, говорится в сообщении.

Установлено, что в мае 2023 года подсудимому через мессенджер Telegram поступило предложение за 10 тыс. рублей поджечь релейный шкаф, принадлежащий ОАО "РЖД", в поселке Агроном Динского района. Житель Краснодара согласился и привлек своего несовершеннолетнего знакомого, который должен был следить, чтобы их никто не заметил, и фиксировать поджог на видео.

"Второго мая 2023 года молодые люди прибыли в поселок Агроном, где подсудимый молотком и отверткой вскрыл релейный шкаф и, облив жидкостью для розжига его внутреннюю часть, поджег. Тяжких последствий из-за повреждения объекта не произошло по независящим от подсудимого обстоятельствам", - отмечает пресс-служба.

Приговор в законную силу пока не вступил.

Краснодар РЖД
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