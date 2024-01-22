С начала СВО в России выявили около 400 поджогов военкоматов и диверсий на ж/д

Фото: Владислав Шатило/RBC/ТАСС

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - МВД России с начала специальной военной операции выявило 220 фактов нападений и поджогов органов власти и военкоматов и свыше 180 случаев диверсий на железных дорогах.

Об этом на заседании парламентской комиссии по расследованию преступных действий в отношении несовершеннолетних со стороны киевского режима сообщил начальник управления организации охраны правопорядка в жилом секторе главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России Станислав Колесник.

"С начала СВО в 58 субъектах страны зафиксировано 220 фактов, связанных с нападением и поджогами военных комиссариатов, объектов органов власти, из которых 85% раскрыты - 220 лиц установлены, 15 из них несовершеннолетние", - сказал он.

По словам представителя МВД, также за указанный период зарегистрировано 184 случая диверсии на железной дороге. "141 лицо, в том числе 59 подростков совершили данное деяние", - заявил Колесник.

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