Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В России отмечается рост заболеваемости ОРВИ и гриппом, за неделю показатель вырос на 6,5%, сообщили в Роспотребнадзоре во вторник.

"На 50 неделе 2023 года в России продолжает расти заболеваемость гриппом и ОРВИ. Показатель вырос на 6,5% по сравнению с предыдущей неделей", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Отмечается, что в 41 регионе РФ показатели заболеваемости превышают среднероссийские. "В структуре преобладают респираторные вирусы негриппозной этиологии - 68,3 %. Доля вирусов гриппа продолжает увеличиваться и составляет 31,7 %", - уточнили в ведомстве.

При этом за неделю в РФ зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19 на 11,5%.