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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

Роспотребнадзор отметил рост заболеваемости гриппом и ОРВИ в стране

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - В России за 51-ю неделю 2023 года заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 5%, превышение среднероссийских показателей заболеваемости отмечено в 46 регионов, сообщил Роспотребнадзор.

В структуре заболеваемости преобладают респираторные вирусы негриппозного происхождения.

По данным Роспотребнадзора, всего зарегистрировано более 1,2 млн случаев заболевания, а количество заболевших на 26,8% меньше, чем на аналогичной неделе прошлого эпидсезона.

Глав Минздрава Михаил Мурашко ранее в этот день отметил сезонный характер нынешнего подъема заболеваемости.

Показатель заболеваемости COVID-19, как уточнили в Роспотребнадзоре, продолжает снижаться: на 51 неделе 2023 года в России зарегистрировано свыше 77 тысяч случаев заболевания, что на 18,7% меньше по сравнению с предыдущей неделей.

Глава ведомства Анна Попова подчеркнула, что "на контроле Роспотребнадзора остается эпидемиологическая безопасность при проведении новогодних мероприятий". Она пообещала обращать особое внимание на прибывающих туристов и транзитных пассажиров, продолжать информационную работу, направленную на разъяснение необходимости соблюдения в общественных местах профилактических мер.

COVID-19 Анна Попова Минздрав Михаил Мурашко Роспотребнадзор
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