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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:01

Мишустин предложил китайскому бизнесу активнее работать на российском рынке

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия приветствует активность китайского бизнеса на российском рынке, видит дополнительные возможности для кооперации, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на 28-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

По его словам, двустороннее инвестиционное сотрудничество уверенно расширяется. "За последние 10 лет весомый вклад в это внес РФПИ, реализовано свыше 40 совместных инициатив с китайскими партнерами. Запускаем и новые проекты - в автомобилестроении, в добывающем, газохимическом секторах", - отметил премьер.

"Сегодня для такой кооперации открываются дополнительные возможности, и мы приветствуем активность китайского бизнеса на российском рынке", - добавил глава российского правительства.

По его словам, поступательно увеличиваются объемы российского энергетического экспорта в Китай. "Прорабатываются новые масштабные инициативы в сфере энергетики", - подчеркнул он.

Мишустин назвал перспективной транспортно-логистическую сферу, где "наблюдается очень хорошая динамика - существенно увеличились грузовые перевозки через пункты пропуска, восстанавливается пассажирское сообщение". "Большой потенциал мы также видим в высокотехнологичных отраслях, включая и цифровые решения, космос, науку, технику, инновации", - сказал Мишустин.

Китай Михаил Мишустин РФПИ
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