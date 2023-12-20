В Пекине проходит встреча Мишустина с Си Цзиньпином

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в Пекине проводит встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Российская делегация находится с рабочим визитом в Китае с 19 декабря. Накануне Мишустин встретился с председателем Госсовета КНР Ли Цяном. По итогам переговоров стороны подписали ряд документов.

Как сообщали ранее в правительстве РФ, в ходе контактов в Китае планируется рассмотреть развитие российско-китайских отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Особое внимание будет уделено расширению торгово-экономического сотрудничества и продвижению крупных совместных проектов в различных областях.

С российской стороны в переговорах участвуют вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер, полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, чрезвычайный и полномочный посол РФ в Китае Игорь Моргулов, главы Минкультуры Ольга Любимова, Минспорта Олег Матыцин, Минздрава Михаил Мурашко, Минтранспорта Виталий Савельев, замруководителя аппарата правительства Эльмир Тагиров, замминистра иностранных дел Андрей Руденко, заместитель директора первого департамента Азии российского МИД Владимир Ощепков.