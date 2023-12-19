Министр обороны РФ сообщил о ликвидации в ходе СВО около 6 тыс. наемников ВСУ

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Более 1,4 тыс. наемников из Польши, воевавших в рядах украинской армии, ликвидированы в ходе специальной военной операции, 466 - из США и 344 - из Великобритании, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Активно привлекаемые с начала спецоперации наемники по большей части ликвидированы. Уничтожено свыше 5800 боевиков, в том числе 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ во вторник.

"На территории Украины ликвидировано 103 военных преступника, которые проявили особую жестокость. Возмездие настигнет каждого", - сказал министр.