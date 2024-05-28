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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Президент РФ предупредил, что польские военные, зайдя на Украину, уже не уйдут

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Польские военные контингенты в случае их ввода на Украину впоследствии не покинут эту страну, заявил президент РФ Владимир Путин.

"То польские власти заявляют, что готовы направить свои контингенты. Мы слышим польскую речь, там много наемников из Польши. Если зайдут какие-то контингенты европейских стран вместе с поляками, то другие уйдут, а поляки - никогда", - сказал Путин журналистам во вторник в Ташкенте.

"Это - очевидная вещь, для меня, во всяком случае, точно. Может быть, я ошибаюсь, но вряд ли", - продолжил президент РФ.

Он также назвал "чушью и дурью" заявления о том, что иностранные контингенты будут размещены на границах Украины, чтобы высвободить стоящих там сейчас украинских военных.

Владимир Путин Польша Ташкент Украина
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