Численность ВС РФ планируется увеличить до 1,5 млн человек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - РФ увеличит численность Вооруженных сил в дальнейшем до 1,5 млн человек, в следующем году число контрактников будет доведено до 745 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до полутора миллионов военнослужащих", - сказал министр во вторник на расширенном заседании коллегии.

"Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысячи человек", - сказал Шойгу, говоря о планах на 2024 год.