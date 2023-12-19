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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Численность ВС РФ планируется увеличить до 1,5 млн человек

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - РФ увеличит численность Вооруженных сил в дальнейшем до 1,5 млн человек, в следующем году число контрактников будет доведено до 745 тысяч человек, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до полутора миллионов военнослужащих", - сказал министр во вторник на расширенном заседании коллегии.

"Довести численность военнослужащих по контракту с учетом комплектования новых формирований к концу года до 745 тысячи человек", - сказал Шойгу, говоря о планах на 2024 год.

Сергей Шойгу ВС РФ
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