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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:58

Минобороны РФ сообщило о завершении осеннего призыва

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России сообщило о завершении осенней призывной кампании, в Вооруженные силы РФ призвано 130 тысяч человек.

"В соответствии с указом президента Российской Федерации от 29 сентября 2023 г. №735 осенью этого года для прохождения военной службы в Вооруженные силы Российской Федерации и другие воинские формирования призвано и направлено 130 тыс. человек", - говорится в сообщении.

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В Минобороны РФ отметили, что призывные комиссии начали свою работу со 2 октября, а отправки призывников со сборных пунктов субъектов РФ в войска начались с 16 октября.

"Для обеспечения воинских перевозок были задействованы 14 рейсов самолетов авиации Вооруженных сил Российской Федерации, 10 воинских эшелонов, 199 рейсов гражданской авиации, более 1,4 тыс. вагонов в составе пассажирских поездов, а также автомобильный транспорт воинских частей", - сообщили военные.

По данным ведомства, в научные и научно-производственные подразделения было направлено около 530 призывников, в спортивные роты - более 200 человек, членов сборной России по олимпийским видам спорта.

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"Военнослужащие по призыву, выслужившие установленные сроки военной службы, своевременно уволены и направлены к местам проживания", - заявили в министерстве обороны.

Там также сообщили, что в ходе осеннего призыва на прямые телефонные линии главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ, организационно-мобилизационных управлений штабов военных округов и Северного флота поступило более 1,3 тыс. звонков.

"При этом основная работа была возложена на сотрудников военных комиссариатов, выполнивших государственную задачу в сложной обстановке, в условиях негативного воздействия со стороны зарубежных средств массовой информации, направленного в первую очередь на дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации", - сказали в Минобороны РФ.

Минобороны РФ
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