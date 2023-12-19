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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Шойгу заявил о реализации комплекса мероприятий с учетом угроз расширения НАТО

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Министр обороны РФ Сергей Шойгу поставил задачу в 2024 году осуществить мероприятия боевой подготовки с учетом угроз расширения НАТО на восток.

Об этом Шойгу заявил во вторник на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он также поручил подготовить и провести стратегическое командно-штабное учение "Океан-2024".

"Российским воинским контингентам обеспечить сохранение мира и стабильности в Сирии и Карабахе в изменившейся обстановке", - сказал министр, перечисляя приоритетные задачи на 2024 год.

Он добавил, что все задачи на 2023 год вооруженные силы в целом выполнили, обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны.

Минобороны РФ НАТО Сергей Шойгу
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