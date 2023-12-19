Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

В связи со вступлением Финляндии в НАТО Россия сформирует два военных округа

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия формирует два новых военных округа из-за вступления Финляндии в НАТО и в связи с планами вступления в альянс Швеции - это Ленинградский и Московский округа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"При этом учитываем подписанное между США и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы", - заявил министр на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 млн военнослужащих.

Минобороны РФ Сергей Шойгу НАТО Финляндия Швеция
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Силуанов анонсировал поиск новых рынков для российских алмазов

Военная операция на Украине

Путин готов договариваться по Украине только исходя из интересов России

Пушкинский музей изменит постоянную экспозицию в следующем году

Пушкинский музей изменит постоянную экспозицию в следующем году
Военная операция на Украине

Шойгу назвал приоритетной задачей на 2024 год продолжить СВО до выполнения задач

Военная операция на Украине

Шойгу заявил о набранных 490 тыс. военных по контракту и добровольцев

Аэропорт "Внуково" возобновил отправку рейсов

Аэропорт "Внуково" возобновил отправку рейсов

На боевое дежурство до конца года поставят 15 комплексов "Ярс" и "Авангард"

На боевое дежурство до конца года поставят 15 комплексов "Ярс" и "Авангард"
Военная операция на Украине

Шойгу заявил о контроле в пять раз большей территории ДНР и ЛНР, чем до операции

Военная операция на Украине

Путин призвал наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне

Путин призвал наращивать спутниковую группировку на глобальном уровне

Путин подписал закон о запрете использования на уроках личных телефонов

Путин подписал закон о запрете использования на уроках личных телефонов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });