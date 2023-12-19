В связи со вступлением Финляндии в НАТО Россия сформирует два военных округа

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Россия формирует два новых военных округа из-за вступления Финляндии в НАТО и в связи с планами вступления в альянс Швеции - это Ленинградский и Московский округа, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"При этом учитываем подписанное между США и Финляндией соглашение, предусматривающее задействование американцами 21 финского военного объекта, включая все четыре авиабазы", - заявил министр на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Он подчеркнул, что соразмерно внешним угрозам численность Вооруженных сил в дальнейшем будет доведена до 1,5 млн военнослужащих.