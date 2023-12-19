Путин готов договариваться по Украине только исходя из интересов России

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин заявил, что Москва готова договариваться по украинской проблеме, но будет делать это исходя из интересов России.

"И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США, хотят договариваться, пусть договариваются, но только мы будем делать исходя из наших интересов", - сказал он, выступая на расширенной коллегии Минобороны России.

Он добавил, что "единственным гарантом территориальной целостности Украины была Россия".

В настоящее же время, по его словам, на Украине есть угроза распада страны, в том числе и из-за стремления жителей западных районов, перешедших к Украине после второй мировой войны, к своей исторической родине.

"И люди, которые там живут, многие, во всяком случае, я знаю это наверняка, 100%, они хотят вернуться на свою историческую родину, а те страны, которые потеряли эти территории, прежде всего Польша, спят и видят - вернуть, - сказал Путин. - В этом смысле только Россия могла быть гарантом территориальной целостности Украины".

"Не надо, история все расставит на свои места. Мы мешать не будем, но свое не отдадим. Вот что все должны понять", - подчеркнул президент.

На этой же коллегии министр обороны Сергей Шойгу назвал в числе приоритетных задач на 2024 год продолжение специальной военной операции до полного выполнения задач, определенных верховным главнокомандующим.