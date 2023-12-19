Шойгу назвал приоритетной задачей на 2024 год продолжить СВО до выполнения задач
Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Продолжение военной операции на Украине до полного выполнения задач является приоритетной задачей российской армии на следующий год, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, определенных Верховным Главнокомандующим", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Также среди основных задач министр назвал сосредоточение усилий на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, слаживание соединений и воинских частей.