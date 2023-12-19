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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:15

Шойгу назвал приоритетной задачей на 2024 год продолжить СВО до выполнения задач

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Продолжение военной операции на Украине до полного выполнения задач является приоритетной задачей российской армии на следующий год, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Приоритетные задачи на следующий год. Продолжить специальную военную операцию до полного выполнения задач, определенных Верховным Главнокомандующим", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.

Также среди основных задач министр назвал сосредоточение усилий на качественной подготовке вновь сформированных подразделений, слаживание соединений и воинских частей.

Хроника 24 февраля 2022 года – 19 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Сергей Шойгу
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