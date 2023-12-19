Полк РВСН в Оренбургской области оснастили ракетными комплексами "Авангард"

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Постановка на боевое дежурство очередного полка, оснащённого комплексами "Авангард", завершилась в Оренбургской области, сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

"Что касается комплекса "Авангард" с планирующим крылатым блоком, то мы завершаем в этом году постановку очередного ракетного полка в Домбаровском ракетном соединении в Оренбургской области", - сказал Каракаев журналистам во вторник.

Он отметил, что РВСН, "выполняя задачи 2023 года, продолжают наращивать группировку".

"Если касаться новых ракетных комплексов "Ярс" подвижного грунтового базирования, то в этом году поставлен на боевое дежурство полк в Бологовском ракетном соединении. И этим полком мы завершаем перевооружение группировки "Тополь". На сегодняшний день ракетный комплекс "Тополь" - это уже история. Если касаться группировки шахтного базирования, то мы, совершенствуя группировку, увеличили количество заступивших на боевое дежурство ракетных комплексов в Козельском ракетном соединении в Калужской области", - сказал Каракаев.