Минобороны РФ запланировало на этот год семь пусков МБР

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Министерство обороны РФ сообщило, что в 2024 году Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) осуществят семь учебных и испытательных пусков межконтинентальных баллистических ракет (МБР).

"В этом году Ракетные войска стратегического назначения планируют провести семь пусков межконтинентальных баллистических ракет", - говорится в сообщении ведомства, распространенном в воскресенье.

Как отметили в Минобороны, "за последние пять лет РВСН в рамках лётных испытаний перспективных ракетных комплексов и тренировок по управлению Вооруженными силами РФ провели более 20 пусков межконтинентальных баллистических ракет".

16 декабря прошлого года командующий РВСН Сергей Каракаев сообщил, что Россия "не менее чем за сутки информирует американскую сторону о любом планируемом пуске МБР и БРПЛ (баллистическая ракета подводных лодок). "Соединенные Штаты Америки также представляют аналогичные сведения", - сказал тогда командующий в интервью газете Минобороны РФ "Красная звезда".

РВСН - род войск Вооруженных сил РФ, главный компонент ее стратегических ядерных сил.

РВСН в прошлом году поставили на боевое дежурство свыше 15 пусковых установок ракетных комплексов и более пяти современных пунктов управления, говорится в сборнике Минобороны РФ "Армия в цифрах" за 2023 год. В материалах отмечается, что уровень оснащенности современным вооружением в РВСН по итогам 2023 года составил 88%.

Официально сообщалось, что в настоящее время основу группировки РВСН составляют стратегические комплексы "Ярс" с МБР в шахтном и мобильном вариантах.

19 декабря 2023 года командующий РВСН сообщил, что в Оренбургской области завершена постановка на боевое дежурство очередного полка, оснащенного стратегическим комплексом "Авангард" с планирующим крылатым боевым блоком. В тот день министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что РВСН в 2024 году должны завершить работы по постановке на боевое дежурство нового стратегического ракетного комплекса "Сармат".

По официальной информации, МБР РС-28 "Сармат" придет на смену самой мощной в мире стратегической ракете шахтного базирования РС-20В "Воевода" (по классификации НАТО - SS-18 "Сатана").