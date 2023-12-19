Паром "Генерал Черняховский" вышел в первый автономный рейс из Усть-Луги

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Железнодорожный паром "Генерал Черняховский" стал первым в России судном, начавшим работу в автономном режиме, сообщил корреспондент "Интерфакса" с церемонии запуска.

Старт автономному движению судна был осуществлен по видеосвязи в рамках форума "Цифровой транспорт и логистика".

"Сегодня мы запускаем в первый автономный рейс морской паром "Генерал Черняховский". Отмечу, что это не тестовый запуск. Это старт полноценной коммерческой эксплуатации судна, которое должно доставить в Калининградскую область важные социально-значимые грузы", - сказал в рамках церемонии запуска в формате видеообращения первый вице-премьер России Андрей Белоусов.

Старт автономному движению по видеосвязи дал заместитель министра транспорта Александр Пошивай.

После перевода в автономный режим, судно вышло по маршруту из порта Усть-Луга в Калининград.

Работы по переводу паромов "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский" в режим автономных судов осуществлялись ФГУП "Росморпорт" совместно с компанией Sitronics KT (входит в АФК "Система") с 2022 года в рамках федерального проекта "Автономное судовождение".

По данным "Росморпорта", "Генерал Черняховский" пройдет порядка 500 тыс. морских миль в автономном режиме. Управление судном на протяжении части маршрута, проходящей в открытом море, будет вестись из Центра дистанционного управления морскими автономными судами (ЦДУ) предприятия. Судно прибудет в морской порт Калининград 21 декабря 2023 года.