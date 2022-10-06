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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 18:45

Паром "Генерал Черняховский" выйдет в первый рейс из Балтийска в Усть-Лугу

Москва. 6 октября. INTERFAX.RU - Новый железнодорожный паром "Генерал Черняховский" отправится в свой первый рейс по калининградскому грузовому маршруту, сообщила пресс-служба ФГУП "Росморпорт".

"Днем 6 октября в морском порту Калининград (город Балтийск) состоится церемония поднятия государственного флага России на автомобильно-железнодорожном пароме "Генерал Черняховский" - втором из серии новейших двухтопливных паромов. После завершения торжественной части состоится первая накатка автотехники на паром, после чего "Генерал Черняховский" выйдет на линию Морской порт Усть-Луга - морской порт Калининград", - говорится в сообщении.

Новый автомобильно-железнодорожный паром такого же типа, как и "Маршал Рокоссовский", который уже стоит на линии. Суда имеют ледовый класс Arc4. Их длина до 200 метров и осадка около семи метров, они рассчитаны на перевозку 80 железнодорожных цистерн, 54 полувагонов и 36 грузовых вагонов. На судах также предусмотрено место для 56 автопоездов без перевозки ж/д составов.

С выходом "Генерала Черняховского" на линию ее провозные мощности увеличатся на 600-700 тысяч тонн в год, а грузовые возможности всех паромов и судов возрастут до 3,4 млн тонн грузов в год.

В конце сентября заместитель председателя правительства Калининградской области Александр Рольбинов сообщил, что на первых рейсах новый паром будет перевозить накатную технику и грузовые автопоезда. Это связано с тем, что в Усть-Луге скопилась очередь из грузовых фур, направляющихся в Калининград.

Значимость калининградской грузовой морской линии повысилась после того, как Литва ввела с 17 июня ограничения на железнодорожный и автомобильный транзит подсанкционных грузов. С 22 июля Литва сняла ограничения на железнодорожный транзит с определенными оговорками и квотами на объемы различных грузов. Транзит подсанкционных грузов автотранспортом запрещен.

В настоящее время перевозки грузов по морю в Калининградскую область из других регионов РФ осуществляется по двум регулярным линиям: Усть-Луга - Балтийск и Бронка-Калининград. На маршруте Усть-Луга - Балтийск работают железнодорожные паромы "Амбал", "Балтийск" и "Маршал Рокоссовский", а также суда типа ro-ro/lo-lo "Урса Майор" и "Спарта". На маршруте Бронка-Калининград грузы перевозят сухогрузы "Холмогоры", "СТК-1004", "СТК-1019", "СТК-1023" и "Волго-Балт" 203.

Генерал Черняховский Усть-Луга Росморпорт
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