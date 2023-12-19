Путин подписал указы о "русификации" владения двух СП "Газпрома" с Wintershall Dea и OMV

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указы, согласно которым создаются ООО, куда передаются все права, активы и обязанности совместных предприятий "Газпрома" с немецкой Wintershall Dea и австрийской OMV - "Севернефтегазпрома" (разрабатывает Южно-Русское месторождение), а также "Ачимгаза" и "Ачим девелопмента" (участки глубокозалегающих горизонтов Уренгойского месторождения) соответственно.

Об этом говорится в опубликованных документах.

При этом предполагается, что "СОГАЗ" станет совладельцем доли в "Севернефтегазпроме", а ООО "Газовые технологии" - в капиталах "Ачимгаза" и "Ачим девелопмента".