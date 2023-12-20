В Кремле отрицают начало изъятия активов инвесторов недружественных стран

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Указы президента Владимира Путина, по которым создаются ООО, куда передаются все права, активы и обязанности совместных предприятий "Газпрома" с германской Wintershall Dea и австрийской OMV, не означают, что Россия начала процесс изъятия активов инвесторов из недружественных стран, объяснили в Кремле.

"Нет, Россия не начала процесс изъятия (активов инвесторов недружественных стран). Никакого изъятия нет", - заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Те компании, которые уходят с рынка, они или продают, или передают активы - это все зависит от переговоров, - сказал он. - Но никакого процесса изъятия активов не было и нет".

19 декабря стало известно, что Путин подписал указы о создании ООО, куда передаются все права, активы и обязанности совместных предприятий "Газпрома" с Wintershall Dea и OMV - "Севернефтегазпрома" (разрабатывает Южно-Русское месторождение), а также "Ачимгаза" и "Ачим девелопмента" (участки глубокозалегающих горизонтов Уренгойского месторождения) соответственно.

При этом предполагается, что "СОГАЗ" станет совладельцем доли в "Севернефтегазпроме", а ООО "Газовые технологии" - в капиталах "Ачимгаза" и "Ачим девелопмента".