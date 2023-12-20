Песков заявил о бесперспективности киевской "формулы мира"

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле назвали абсурдными и неспособными принести результат попытки добиться урегулирования на Украине с помощью предлагаемой Киевом "формулы мира".

"Формулу мира" пытаются искать без участия России. По меньшей мере, это является абсурдным процессом, а если серьезно, то, конечно, это является процессом, который не имеет потенциала на какие-то результаты", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать заявление главы Украины Владимира Зеленского о неактуальности переговоров с Россией и ставку на "формулу мира" для урегулирования конфликта.

"Мы, действительно, считаем, что тема переговоров сейчас неактуальна, и мы неоднократно повторяли, что для этих переговоров нет никакого базиса, фундамента, нет никаких предпосылок для таких переговоров с тех пор, как по настоянию Великобритании Украина покинула стол переговоров", - заметил Песков.

Он заявил, что еще меньше таких предпосылок стало после того, как украинские власти законодательно ввели запрет на переговоры с Россией.