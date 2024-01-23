В Кремле заявили о несостоятельности территориальных претензий Киева к РФ

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Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Территориальные претензии Киева к России абсолютно несостоятельны, власти Украины таким образом пытаются закамуфлировать внутренние проблемы страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не глупость. Это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима", - сказал Песков, комментируя последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях к России.

"Ему нужно чем-то камуфлировать. Он пытается делать такие, мягко говоря, абсурдные и нелогичные идеологические, как ему кажется, шаги, пытаясь декларировать притязания на нашу территорию. Невооруженным глазом видна несостоятельность всех этих потуг", - добавил он.

Песков заявил, что "у Зеленского действительно большие проблемы".

"Он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но он не хочет. Он изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег, но этого больше не будет. Он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов, но они кончаются у его спонсоров", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

По его мнению, Зеленский "пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой". "Ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ. Но так не получается. Все больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так, продолжая совершенно бессмысленное кровопролитие", - сказал Песков.

"У него растут проблемы. Они будут дальше расти. Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее и тяжелее. А мы будем продолжать СВО до того момента, когда будут выполнены все задачи, которые стоят", - заключил он.