Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:48

В Кремле заявили о несостоятельности территориальных претензий Киева к РФ

В Кремле заявили о несостоятельности территориальных претензий Киева к РФ
Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Территориальные претензии Киева к России абсолютно несостоятельны, власти Украины таким образом пытаются закамуфлировать внутренние проблемы страны, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это не глупость. Это, наверное, попытка как-то закамуфлировать те проблемы, которые копятся у киевского режима", - сказал Песков, комментируя последние заявления президента Украины Владимира Зеленского о территориальных претензиях к России.

"Ему нужно чем-то камуфлировать. Он пытается делать такие, мягко говоря, абсурдные и нелогичные идеологические, как ему кажется, шаги, пытаясь декларировать притязания на нашу территорию. Невооруженным глазом видна несостоятельность всех этих потуг", - добавил он.

Песков заявил, что "у Зеленского действительно большие проблемы".

"Он вроде бы должен был уже понять, что нужно делать, чтобы это все остановить, но он не хочет. Он изо всех сил пытается вернуть ситуацию, когда ему опять дают безграничное количество денег, но этого больше не будет. Он пытается сохранить ситуацию, чтобы ему давали неограниченное количество снарядов, но они кончаются у его спонсоров", - заявил пресс-секретарь российского лидера.

По его мнению, Зеленский "пытается опять заручиться абсолютно доминирующей поддержкой". "Ему очень хочется походить, например, на президента Путина, чтобы его поддерживал весь народ. Но так не получается. Все больше людей на Украине начинают задумываться, что, может быть, что-то киевский режим делает не так, продолжая совершенно бессмысленное кровопролитие", - сказал Песков.

"У него растут проблемы. Они будут дальше расти. Ситуация для Киева будет становиться все тяжелее и тяжелее. А мы будем продолжать СВО до того момента, когда будут выполнены все задачи, которые стоят", - заключил он.

Дмитрий Песков Украина Владимир Зеленский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Что произошло за день: вторник, 23 января

Апелляция поддержала запрет Роспатенту прекращать права "Балтики" на бренды Carlsberg

Апелляция поддержала запрет Роспатенту прекращать права "Балтики" на бренды Carlsberg

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

Суд в Москве оштрафовал Apple на 800 тыс. руб. за неудаление контента

В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

В Думу внесли законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

ГД приняла в I чтении проекты об оборотных штрафах за утечки персональных данных

Дума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса

Дума доработает правила перевозки домашних животных после гибели кота Твикса

Утром во вторник ВС РФ нанесли удар высокоточным оружием по объектам ОПК Украины

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

ФСБ уточнила перечень документов для выезда граждан до 14 лет после изменений в законе

Песков заявил, что обстрелы Харькова и Киева не являются ответом РФ на удар по Донецку

Ростехнадзор начал подготовку к модернизации шахт Донбасса

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });