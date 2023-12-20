Электронное голосование на президентских выборах пройдет в 29 регионах

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) на выборах президента РФ в марте 2024 года пройдет в 29 регионах страны. Соответствующее постановление принял в среду Центризбирком.

Как сообщила глава ЦИК Элла Памфилова, 30 регионов в разное время и на разных уровнях выборов применяли ДЭГ. "Мы охватывали за это время 800 избирательных кампаний, и дистанционным электронным голосованием уже проголосовало 9 млн 200 тыс. наших граждан", - сказала она.

По словам Памфиловой, 28 регионов подали заявки на участие в онлайн-голосовании на президентских выборах. При этом Оренбургская и Тульская области взвесили и решили не проводить электронное голосование. Тогда как Вологодская область будет проводить онлайн-голосование впервые.

"У нас поступила непланируемая нами заявка из Вологодской области, где до настоящего времени дистанционное электронное голосование не применялось. Но у нас недавно прошла супермасштабная тренировка, в процессе которой мы охватили огромный массив всех регионов (...) Вологодские избиратели проявили очень высокий интерес к такому виду голосования (...) На основе тщательно выверенного анализа потенциала мы решили дать добро", - сказала Памфилова.

По оценке главы ЦИК, в онлайн-голосовании смогут принять участие 38 млн избирателей.

"Что касается информационных систем, которые применялись на выборах, то их в настоящее время две (федеральная и московская - ИФ). На настоящее и будущее сразу скажу, больше не планируется, иначе нам будет очень сложно работать. Было в свое время сделано исключение для Москвы, и оно естественно, поскольку именно Москва начинала этот процесс, и она и сейчас внедряет те или иные новации, которые потом подхватывают", - добавила Памфилова.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК постановил провести выборы в течение трех дней – 15-17 марта 2024 года.