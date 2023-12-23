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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 05:09

Зюганов назвал программные задачи КПРФ на президентских выборах

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Председатель ЦК КПРФ Геннадий Зюганов на съезде в субботу представил задачи партии на выборах президента РФ.

"Решительный рост государственных инвестиций в высокие технологии, науку и образование, здравоохранение; прекращение вывоза капитала за рубеж; всесторонняя поддержка народных и коллективных предприятий", - сказал он.

В частности, в числе озвученных лидером коммунистов задач - национализация стратегически важнейших отраслей; долгосрочное социально-экономическое планирование.

Как заявил Зюганов, "выборы президента - важнейший шанс на оздоровление и сплочение страны, укрепление ее суверенитета".

Накануне Пленум ЦК КПРФ рекомендовал съезду партии выдвинуть кандидатом в президенты Николая Харитонова.

Совет Федерации 7 декабря принял постановление о назначении выборов президента РФ. ЦИК принял решение о проведении выборов в течение трех дней - с 15 по 17 марта 2024 года.

КПРФ Геннадий Зюганов
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