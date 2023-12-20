В Думу внесут проект о поддержке "экспортной экспансии" промышленности РФ

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Законопроект, предусматривающий господдержку российских инвестиционных проектов за рубежом, должен быть внесен в Госдуму на этой неделе, сообщил первый замглавы Минпромторга РФ Василий Осьмаков в среду на заседании президиума Совета законодателей РФ.

"Еще будет законопроект на этой неделе - это поддержка инвестиционных проектов за рубежом. Это поддержка экспортной экспансии наших компаний. Портфель довольно большой", - сказал он.

Законопроект о внесении изменений в ФЗ "О промышленной политике РФ" направлен на расширение поддержки ЕРС-подрядчиков через закрепление в действующем законодательстве термина "комплексное строительство промышленных объектов на территории иностранных государств" и определение способа его государственной поддержки, сообщили "Интерфаксу" в Минпромторге.

Из пояснений министерства следует, что в случае принятия законопроекта EPC-подрядчики смогут напрямую выступать получателями льготных кредитов под субсидии государства в рамках проекта "Международная кооперация и экспорт". Дофинансировать нацпроект под эти цели не планируется, объем субсидий и льгот на поддержку ЕРС-подрядчиков будет определен в рамках существующих и создаваемых инструментов нацпроекта.

"На данный момент нацпроектом "Международная кооперация и экспорт" уже предусмотрен ряд механизмов льготного кредитования, с помощью которых возможно оказывать государственную поддержку компаниям, предоставляющим услуги по комплексному строительству промышленных объектов. Однако данные меры поддержки имеют ряд ограничений, что не позволяет полноценно использовать их в качестве прямой поддержки ЕРС-подрядчиков", - сказали в Минпромторге.

В министерстве подчеркнули, что поддержка ЕРС-подрядчиков предполагается при реализации проектов в дружественных странах. В качестве проектов комплексного строительства могут выступать: бондовые склады и зоны, транспортно-логистические центры (транзит и хранение продукции без необходимости прохождения таможенных процедур); промышленные кластеры (создание промышленного производства за рубежом); портовая инфраструктура (строительство морских портов и транспортных терминалов).

Накануне вопрос финансирования инвестпроектов за рубежом поднимал глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин, правда, в привязке к требованию репатриировать валютную выручку.

"В контексте введения обязательной продажи валютной выручки активизировалась дискуссия по поводу того, надо ли все возвращать, либо надо инвестировать, в том числе в инфраструктуру приема нашего экспорта, в том числе энергетического экспорта, оборудования и так далее. Мы считаем, что действительно не обойтись нам без серьезных инвестиций за пределами России. Ну хотя бы имею в виду, что нам причальных стенок не хватит, если сохранять объемы экспорта нефти и нефтепродуктов, поскольку они заняты нашими конкурентами", - сказал он, выступая на XV Международном энергетическом форуме EnergySpace.

"Это одна из тем, которую мы бы хотели обсуждать и с правительством, и внутри бизнес-сообщества: как найти оптимальную структуру возврата валютной выручки и инвестирования за пределами России в интересах российского индустриального бизнеса", - добавил глава РСПП.