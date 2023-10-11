Путин ввел обязательную продажу валютной выручки для компаний ряда отраслей

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами.

Как сообщила пресс-служба правительства, объемы и сроки продажи валюты будут установлены отдельным распоряжением правительства в суточный срок.

Также указом вводится обязанность для отдельных компаний по представлению в Банк России и Росфинмониторинг индикативных планов-графиков по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке.

В отдельных компаниях будут введены уполномоченные представители Росфинмониторинга, в задачи которых входит мониторинг и обеспечение соблюдения правил валютного регулирования.

Указом определен конкретный перечень экспортеров, в отношении которых введены перечисленные меры, из 43 групп компаний, относящихся к отраслям топливно-энергетического комплекса, черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, зернового хозяйства.

"Основная цель данных мер - создать долговременные условия для повышения прозрачности и предсказуемости валютного рынка, снизить возможность для валютных спекуляций. Рассчитываем, что вводимые обязательства по продаже валютной выручки не станут обременительны для добросовестных участников рынка", - прокомментировал первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов, слова которого приведены в сообщении.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков также уточнил, что "процент валюты, которая будет подлежать обязательной продаже, будет установлен правительством России". Он добавил, что мониторинг обязательной продажи валюты будет осуществлять Финансовая служба по финансовому мониторингу.

"Согласно указу и в целях его реализации упомянутая федеральная служба будет назначать уполномоченных представителей в те самые российские экспортеры. Указ детально прописывает полномочия представителей, которые будут назначаться в компании", - сказал Песков.

Он добавил, что правительству предписывается в семидневный срок принять акты, необходимые для реализации указа, и уведомить российских экспортеров о включении их в упомянутый перечень.

Указ подписан в соответствии с федеральным законом 4 июня 2018 года N 127 "О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия США и иных иностранных государств".