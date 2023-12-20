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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 23:55

Российские военные сбили в ДНР украинский вертолет Ми-24

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Российские военные заявили, что сбили украинский вертолет Ми-24 в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республике.

"Средствами противовоздушной обороны в районе железнодорожной станции Углесборочная в Донецкой народной республике сбит вертолет Ми-24 воздушных сил Украины", - говорится в сообщении Минобороны РФ в среду.

По данным ведомства, в течение суток также перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и уничтожено 32 украинских беспилотника ДНР, ЛНР и Херсонской области.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации поражена живая сила и военная техника ВСУ в 127 районах", - сказали в Минобороны РФ.

Хроника 24 февраля 2022 года – 20 декабря 2023 годаВоенная операция на Украине
HIMARS ДНР Донецк Ми-24 Украина
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