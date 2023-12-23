Российские Су-34 нанесли удары по позициям пяти бригад ВСУ в ДНР

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Лётчики самолётов Су-34 атаковали расположения частей и подразделений пяти бригад вооружённых сил Украины на территории Донецкой народной республики, сообщил начальник пресс-центра группировки войск "Юг" Вадим Астафьев.

"Экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесено огневое поражение по пунктам временной дислокации и складам боеприпасов батальонов 1-й отдельной президентской бригады ВСУ в районе населённого пункта Весёлое, а также 12-й бригады территориальной обороны, 5-й штурмовой, 79-й десантно-штурмовой и 93-й механизированной бригад противника в окрестностях населённого пункта Красное Донецкой народной республики", - сказал Астафьев.

По его словам, "подразделения "Южной" группировки войск во взаимодействии с авиацией и артиллерией на донецком направлении успешно отразили атаки и нанесли поражение живой силе и техники ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка и Шумы".

"Артиллерией и барражирующими боеприпасами уничтожены два миномёта 120-го и 82-го калибров, две позиции гранатомётных расчётов АГС и огневая точка крупнокалиберного пулемёта, а также три опорных пункта и 10 блиндажей противника", - сказал Астафьев.

Он сообщил, что средствами противовоздушной обороны сбиты шесть украинских беспилотников в районах населённых пунктов Белогоровка, Верхнекаменка, Соледар, Трудовской и Пески. Потери противника на данном направлении составили до 240 военнослужащих, четыре боевых бронированных машины, три пикапа, несколько гаубиц, самоходных артиллерийских установок и орудие противника.