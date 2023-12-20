Отремонтирован сухопутный маршрут в Крым через новые регионы РФ

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Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - ГК "Автодор" отремонтировала сухопутный маршрут в Крым по территории новых регионов РФ вдоль Азовского побережья, сообщается на сайте правительства России в среду.

"Масштабная работа началась в прошлом году на территории Донецкой Народной Республики и Запорожской области - там отремонтировали около 160 км дорог. Еще 200 км сухопутного маршрута в Запорожской и Херсонской областях обновили в этом году. Таким образом, готово уже порядка 360 км магистрали, связывающей Большую Россию с Крымом через новые регионы", - цитирует портал вице-премьера РФ Марата Хуснуллина.

Как отмечается, также ГК отремонтировала семь мостов в составе трассы.

Кроме того, специалисты обустроили 43 остановочных павильона, более 14 км барьерного ограждения, установили около 2 тыс. дорожных знаков и более 2 км бордюрного камня, добавил председатель правления госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко.