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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:53

Железная дорога в Крым через новые регионы находится на стадии проектирования

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Строительство железной дороги из Ростовской области в Крым через новые регионы пока находится на этапе проектирования, заявил на Российской транспортной неделе вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Пока идет на уровне проектирования как альтернативный вариант, чтобы дополнительно пусть поток через новые территории. Такие вопросы прорабатываются", - сказал он журналистам.

По его словам, окончательного решения по проекту пока нет, так как часть дороги находится не на безопасном расстоянии от линии соприкосновения.

Ростовская область Марат Хуснуллин Крым
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