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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Иностранный турпоток на курорт "Роза Хутор" в 2023 году вырос на 14%

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Иностранный турпоток на сочинский курорт "Роза Хутор" в 2023 году увеличился на 14 %, сообщил журналистам заместитель генерального директора курорта Сергей Хворостяный в среду.

"В 2022 году курорт посетили 3,5 тыс. иностранных туристов, а в текущем - 4 тыс. человек из 98 стран мира", - сказал он.

Хворостяный отметил, что развитием международного направления стало создание Евразийского альянса горных курортов (ЕАГК), в состав которого наряду с российским "Роза Хутор" вошли туристические комплексы Казахстана ("Шымбулак"), Узбекистана ("Амирсой") и Азербайджана ("Шахдаг").

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"Главное целью альянса является стратегическое развитие внутреннего туризма на Евразийском пространстве, профессиональное общение, продвижение лучших практик и брендов горных курортов-лидеров отрасли, сохранение и взаимная популяризация природного и культурного наследия", - подчеркнул замгендиректора курорта.

По его словам, в рамках деятельности ЕАГК с 11 по 17 марта 2024 года на курорте "Роза Хутор" пройдет фестиваль горных курортов. Он будет приурочен к 10-летию зимних Олимпийских игр 2014 года.

"Наряду со странами-участницами ЕАГК приглашены представители курортов Армении, Белоруссии, Грузии, Китая. Ожидается, что проведение подобных международных мероприятий позволит увеличить туристический поток иностранных гостей на курорт "Роза Хутор" еще на 20%", - отметил Хворостяный.

Роза Хутор
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