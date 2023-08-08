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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:07

Отели курорта "Роза Хутор" в Сочи начали принимать постояльцев с домашними животными

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Шесть отелей сочинского горного курорта "Роза Хутор" начали принимать гостей с домашними животными, сообщает пресс-служба курорта во вторник.

"Горный курорт "Роза Хутор" приступил к созданию дружественной среды для четвероногих друзей. Отели "Рэдиссон Роза Хутор" 5*, "Меркюр" 4*, "Парк Инн" 4*, "Азимут Вальсет" 4*, "Отель 28" 2* и "Райдерс Лодж" 2* предложат гостям, прибывающим на отдых со своими домашними питомцами, специальные наборы", - говорится в сообщении.

Как уточняется, в наборах от сети зоомагазинов содержится все необходимое: миска, мягкий плед, игрушка, лакомства, пеленки, салфетки для лап, коврик для миски и ролик для чистки одежды, а также пакетики для уборки на прогулке.

Отмечается, что специальная программа курорта "Роза Хутор" и одной из сети зоомагазинов позволит расширить круг отдыхающих в горном кластере Сочи, т.к. запрос на путешествия с питомцами растет.

"Желающим не расставаться с ними и на время отпуска курорт предоставляет подарочный сертификат на бесплатное проживание питомца в пет-френдли отелях "Роза Хутор" до 30 ноября текущего года. Его можно предъявить при заселении в одной из указанных гостиниц", - сообщает пресс-служба.

Роза Хутор Сочи
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