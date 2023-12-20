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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:39

Система ПВО сбила беспилотник на подлете к Белгороду - губернатор

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о срабатывании в среду системы ПВО.

"В Белгородском районе сработала наша система ПВО - сбит БПЛА на подлете к городу. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Он отметил, что, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

Министерство обороны РФ также сообщило, что около 21:00 противовоздушная оборона сбила украинский беспилотник над Белгородской областью.

Белгород
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