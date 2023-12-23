Шесть белгородских муниципалитетов обстреляны ВСУ за сутки

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил об ударах, нанесенных по территории региона со стороны Украины за минувшие сутки.

"В Белгородском районе по селу Щетиновка выпущено три минометных снаряда. В селе Красный Хутор с БПЛА сброшен один осколочный боеприпас. По селу Нехотеевка противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Ни в одном из населенных пунктов района пострадавших и разрушений нет", - написал он в своем телеграм-канале в субботу.

В Валуйском городском округе, по его данным, под артиллерийский обстрел попало село Долгое - установлено шесть прилетов. Никто не пострадал, разрушений нет. В селе Двулучное средствами радиоэлектронной борьбы посажен БПЛА без последующей детонации. Обошлось без последствий.

В Волоконовском районе из гранатомета и миномета обстреляли окраину хутора Старый - зафиксировано 15 гранатометных выстрелов и один минометный снаряд. Пострадавших и разрушений нет.

В Грайворонском городском округе в поселке Горьковский двумя дронами-камикадзе атакован инфраструктурный объект связи. Пострадавших нет. По окраине села Сподарюшино выпущено шесть минометных снарядов, по окраине села Мокрая Орловка - 15, по окраине села Заречье-Второе - пять, по окраине хутора Байрак - два минометных снаряда. В данных населенных пунктах обошлось без пострадавших и разрушений.

В Краснояружском районе под обстрел попало село Теребрено - установлено три прилета. Пострадавших нет. В гараже одного из частных домовладений выбито окно, сгорели автомобильные покрышки. Была повреждена линия электропередачи: под отключение попадали абоненты села Теребрено и поселка Задорожный. В настоящее время работы по восстановлению электроснабжения завершены. Также под обстрел попала окраина села Староселье - зафиксировано четыре прилета. Никто не пострадал, разрушений нет.

В Шебекинском городском округе в городе Шебекино противник атаковал с помощью дрона-камикадзе. Никто не пострадал. Есть повреждения в частном жилом доме: выбиты окна и посечен фасад. По селу Терезовка и поселку Ленинский выпущено по два минометных снаряда, по селу Середа - три, по МАПП "Шебекино" - пять, по селу Белянка - один минометный снаряд. В данных населенных пунктах пострадавших и разрушений нет, сообщил Гладков.