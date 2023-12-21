Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:46

"Роза Хутор" протестирует ИИ для распределения потоков на канатных дорогах

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Роза Хутор" использует искусственный интеллект для управления гостевыми потоками на канатных дорогах, сообщила пресс-служба курорта.

"В этом зимнем сезоне курорт протестирует новый функционал в своем мобильном приложении, который назвали "Роза Хутор. Пробки". Благодаря анализу исторических данных по проходам на подъемники курорта, на основе искусственного интеллекта была создана модель, способная прогнозировать уровень загрузки канатных дорог на несколько часов вперед", - говорится в сообщении.

На базе экспертизы по искусственному интеллекту, курорт первым создал такой сервис. Его запустят в январе, а итоги эксперимента подведут в конце горнолыжного сезона.

"В качестве дополнительной возможности планируется открыть и электронную запись на конкретное время спуска на канатной дороге "Олимпия". Благодаря этой опции гости смогут бесплатно забронировать определенный момент для поездки и спуститься в Роза Долину без ожидания. По такой "электронной записи" будет организован специальный коридор на посадку", - подчеркивает пресс-служба.

Замгендиректора курорта по маркетингу и продажам Рушана Сабирова выразила надежду, что созданная система предиктивной аналитики позволит уменьшить пробки на подъемниках в пиковые даты и что туристы смогут, пользуясь этими данными, выбирать наиболее свободные пути.

"Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт, на котором есть 32 подъемника и 105 километров горнолыжных трасс всех уровней сложности. Благодаря расположению трасс и крупнейшей в Европе системе искусственного оснежения горнолыжный сезон на курорте длится до 140 дней в году.

Роза Хутор Рушана Сабирова Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

ВКС РФ запустили ракету "Союз-2.1б" со спутником в интересах Минобороны

Росгидромет сообщил о росте числа опасных природных явлений в РФ

Росгидромет сообщил о росте числа опасных природных явлений в РФ

По факту смерти девочки в поезде в Пензенской области возбудили уголовное дело

По факту смерти девочки в поезде в Пензенской области возбудили уголовное дело

Силуанов предупредил о зеркальных мерах в случае конфискации активов РФ в Европе

Одним из трех сопредседателей предвыборного штаба Путина стал Артем Жога

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки

Путин поручил организовать постановку на воинский учет без личной явки

Что произошло за день: среда, 20 декабря

Прокуратура объявила предостережение четырем производителям яиц в Удмуртии

Прокуратура объявила предостережение четырем производителям яиц в Удмуртии

Патриарх Кирилл заявил, что инвестиции в сохранение народа важнее поддержки промышленности

Патриарх Кирилл заявил, что инвестиции в сохранение народа важнее поддержки промышленности

Путин призвал продолжить активную работу парламентской группы по вопросам СВО

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });