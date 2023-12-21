"Роза Хутор" протестирует ИИ для распределения потоков на канатных дорогах

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - "Роза Хутор" использует искусственный интеллект для управления гостевыми потоками на канатных дорогах, сообщила пресс-служба курорта.

"В этом зимнем сезоне курорт протестирует новый функционал в своем мобильном приложении, который назвали "Роза Хутор. Пробки". Благодаря анализу исторических данных по проходам на подъемники курорта, на основе искусственного интеллекта была создана модель, способная прогнозировать уровень загрузки канатных дорог на несколько часов вперед", - говорится в сообщении.

На базе экспертизы по искусственному интеллекту, курорт первым создал такой сервис. Его запустят в январе, а итоги эксперимента подведут в конце горнолыжного сезона.

"В качестве дополнительной возможности планируется открыть и электронную запись на конкретное время спуска на канатной дороге "Олимпия". Благодаря этой опции гости смогут бесплатно забронировать определенный момент для поездки и спуститься в Роза Долину без ожидания. По такой "электронной записи" будет организован специальный коридор на посадку", - подчеркивает пресс-служба.

Замгендиректора курорта по маркетингу и продажам Рушана Сабирова выразила надежду, что созданная система предиктивной аналитики позволит уменьшить пробки на подъемниках в пиковые даты и что туристы смогут, пользуясь этими данными, выбирать наиболее свободные пути.

"Роза Хутор" - круглогодичный горный курорт, на котором есть 32 подъемника и 105 километров горнолыжных трасс всех уровней сложности. Благодаря расположению трасс и крупнейшей в Европе системе искусственного оснежения горнолыжный сезон на курорте длится до 140 дней в году.