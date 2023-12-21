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На горнолыжных курортах Сочи запустят единый ски-пасс с 23 декабря

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Горнолыжные курорты Сочи с 23 декабря запускают единый ски-пасс для туристов, сообщили пресс-службы курортов.

"Любители активного отдыха в горнолыжном сезоне смогут воспользоваться инфраструктурой всех трех курортов горного кластера Сочи. На данный момент количество открытых трасс дает возможность начать реализацию этого продукта для всех гостей. Общая зона катания составляет более 173 км: на курорте "Красная Поляна" - 30 км, на курорте "Газпром Поляна" (Лаура и Альпика) - 38,8 км и на курорте "Роза Хутор" 105 км трасс", - сказано в пресс-релизе.

Количество доступных трасс объявляется ежедневно в зависимости от погоды.

Туристам предлагают несколько тарифов.

Так, сезонный ски-пасс распространяется на дневное и вечернее катание, действует с даты официального открытия горнолыжного сезона на двух курортах и до объявления о его завершении также на двух из трех курортов. Дневной ски-пасс рассчитан на один день и только на дневное катание, действует с момента открытия курортов и до 16:00 часов. Кроме того, есть абонементы (от двух до семи дней) на дневное катание, действующие с момента открытия курортов и до 16:00 часов.

"Между нижними станциями канатных дорог для обладателей действующего единого ски-пасса организован бесплатный трансфер на автобусах", - сказано в сообщении.

Система, объединяющая курорты горного кластера Сочи, была внедрена пять лет назад по поручению правительства Она позволяет гостям выбирать различные варианты для катания на горнолыжных трассах: на всех трех курортах или только на одном из них.

Роза Хутор Красная Поляна Сочи Газпром Поляна Альпика Лаура
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