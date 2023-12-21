ВКС РФ запустили ракету "Союз-2.1б" со спутником в интересах Минобороны
Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) РФ произвели запуск с космодрома Плесецк ракеты-носителя "Союз-2.1б", которая должна вывести на орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.
"В четверг, 21 декабря, в 11 часов 48 минут с Государственного испытательного космодрома Министерства обороны Российской Федерации (космодром Плесецк) в Архангельской области боевыми расчетами космических войск ВКС проведен пуск ракеты-носителя среднего класса "Союз-2.1б" с космическим аппаратом (КА) в интересах Минобороны России", - говорится в сообщении.