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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

Запущенный в интересах Минобороны РФ спутник выведен на целевую орбиту

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Ракета "Союз-2.1б", стартовавшая с космодрома Плесецк в четверг, успешно вывела на целевую орбиту спутник в интересах Минобороны РФ, сообщили в военном ведомстве.

"В расчетное время космический аппарат выведен на целевую орбиту и принят на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическим аппаратом установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь. Бортовые системы космического аппарата функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении Минобороны.

Отмечается, что офицеры Главного центра разведки космической обстановки космических войск ВКС внесли сведения о нем в Главный каталог космических объектов российской системы контроля космического пространства.

Минобороны РФ Плесецк
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