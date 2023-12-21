Герасимов сообщил о гибели в ДНР с февраля-2022 более 4700 мирных жителей

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Только на территории Донецкой народной республики с февраля 2022 года погибли более 4700 мирных жителей, в том числе 140 детей, еще более 5000 человек были ранены, сообщил на брифинге для иностранных военных атташе Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов.

По его данным, за это время было разрушено и повреждено более 16 тысяч жилых домов, почти 3,5 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе около 700 образовательных и свыше 200 медицинских учреждений. Также он отметил покушения на журналистов и чиновников администраций новых регионов России.

Он полагает, что в Киеве, "видя неспособность ВСУ достичь поставленных целей на поле боя, продолжают применять террористические методы борьбы, которые осуществляются при молчаливом согласии, а зачастую и при поддержке западных спецслужб".

"С начала спецоперации зафиксированы тысячи нарушений норм международного гуманитарного права. Ежедневно совершаются неоправданные военной необходимостью ракетные и артиллерийские обстрелы мирных городов и населенных пунктов Российской Федерации. В результате разрушаются жилые кварталы, больницы, школы и другие социальные объекты. Для нанесения ударов по гражданским объектам ВСУ используют оперативно-тактические ракеты, крупнокалиберную артиллерию, минометы и РСЗО, в том числе запрещенные кассетные боеприпасы и противопехотные мины", - сказал начальник российского Генштаба.

"Украина не оставляет попыток совершения актов ядерного терроризма, систематически направляет беспилотные летательные аппараты, снаряженные взрывными устройствами, на Запорожскую АЭС и город Энергодар, - добавил он. - В мае этого года сорвана попытка украинских диверсантов подорвать линии электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций".