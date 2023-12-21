Герасимов оценил в 160 тыс. человек потери ВСУ при проваленном контрнаступлении

Фото: Алексей Ерешко/ТАСС

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - В ходе контрнаступления вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли незначительно продвинуться на запорожском направлении, не преодолев тактическую зону обороны российских войск, заявил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

"Начав свое наступление 4 июня, ВСУ ценой колоссальных потерь смогли незначительно продвинуться на запорожском направлении, не сумев преодолеть даже тактическую зону обороны наших войск", - сказал Герасимов на брифинге для иностранных военных атташе.

Он сообщил, что дополнительные поставки Украине западного вооружения и ввод в бой стратегических резервов не изменили ситуацию, "эти действия только увеличили количество потерь в подразделениях ВСУ".

"Таким образом, широко разрекламированное Украиной и ее натовскими союзниками контрнаступление провалилось", - сказал глава Генштаба РФ.

"За полгода потери противника на всех направлениях составили около 160 тыс. человек, более 3 тыс. боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета", - сообщил Герасимов.

Россия выстроила эшелонированную систему инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций для срыва планов Украины блокировать сухопутный коридор в Крым, заявил Герасимов.

По его словам, ВСУ планировали блокировать Мелитополь, а затем наступать с выходом к побережью Азовского моря, Мариуполю и границе с Крымом.

"Для достижения этой цели к началу июня противник сосредоточил на запорожском направлении наступательную группировку численностью до 50 батальонов, более 230 танков и свыше 1000 боевых бронированных машин, половину из которых составляли современные образцы иностранного производства. В последующем группировка была увеличена до 80 батальонов", - сказал начальник Генштаба.

Он заявил, что "в целях срыва планов украинского командования нашими войсками были проведены масштабные мероприятия по созданию эшелонированной системы инженерных заграждений, оборонительных рубежей и позиций".