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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:13

РФ в декабре поставила первую партию рыбьего жира в Чили

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - РФ в начале декабря отправила первую партию рыбьего жира в Чили.

"У нас прецедентная история произошла: впервые отгрузили контейнеры с рыбьим жиром в Чили. До конца года еще порядка 80 тонн отгрузим", - сообщил президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев на брифинге в четверг в Москве.

Говоря об экспорте этой продукции в целом, он заявил, что его объемы пока незначительные, "хотя в этом году они побольше прошлогодних". "Рыбий жир - это побочный продукт рыбопереработки. Пока речь идет о сотнях, может быть, тысяче тонн. Конъюнктура хорошая", - сказал он, сообщив, что на Дальнем Востоке введены новые предприятия по производству этой продукции.

По его словам, хорошая конъюнктура и на рынке рыбной муки, поставки которой достигают 30-35 тыс. тонн в год.

Как прогнозирует глава ассоциации, в целом экспорт рыбопродукции в этом году сохранится на уровне прошлого года - порядка 2,3 млн тонн.

По его словам, РФ сохраняет "достаточно хорошие, стабильные позиции в экспорте". "Уверены, что в следующем году такие позиции сохраняется, как минимум, в четырех ключевых сегментах мирового рынка", - заявил он. При этом Зверев сообщил, что РФ занимает первые места в премиальном сегменте крабового рынка (две трети рынка), на минтаевом рынке и рынке трески. Это очень объемные рынки. В частности, рынок трески оценивается в $6 млрд, премиальных крабов - почти в $10 млрд, сообщил он.

Кроме того, РФ занимает второе место на рынке сельди, объем которого составляет $600 млн.

Комментируя вопросы, связанные с "курсовыми" экспортными пошлинами (рыбная продукция подпала под них), Зверев заявил, что ВАРПЭ в настоящее время готовит предложения по корректировке этих пошлин в отношении некоторых видов рыбопродукции. "Работаем очень серьезно по нескольким товарным группам. Не по всем, а по тем, которые, с нашей точки зрения, наиболее уязвимы сейчас от экспортных пошлин, в особенности в случаях, когда происходит совмещение импортных пошлин там (в стране-покупателе - ИФ) и экспортных пошлин здесь, - сказал он. - И когда они сходятся, это делает экспортную цену иногда заведомо неконкурентоспособной".

Глава ассоциации уточнил, что соответствующие предложения готовятся по трем товарным группам.

ВАРПЭ Чили
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