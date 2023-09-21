РФ вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий круг товаров

Размер пошлины - от 4% до 7% таможенной стоимости, для удобрений она составит до 10%

Фото: Александра Левчук/ТАСС

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Россия с 1 октября вводит экспортные пошлины с привязкой к курсу рубля на широкий перечень товаров. Соответствующее постановление подписано, сообщила пресс-служба правительства.

Пошлина составит от 4% до 7% таможенной стоимости в зависимости от курса национальной валюты, взиматься она будет при курсе 80 руб./$1 и выше.

Для удобрений пошлина составит до 10% в зависимости от курса рубля.

"Регулирование применяется в целях поддержания рационального соотношения вывоза товаров и внутреннего потребления. Принятое решение поможет защитить внутренний рынок от необоснованного повышения цен", - сказано в сообщении.

Новые экспортные пошлины будут действовать до конца 2024 года.

Экспортная пошлина на товары

Ставка экспортной пошлины на широкий перечень товаров составит: 4% при курсе 80-85 руб. за доллар США, 4,5% при 85-90 руб., 5,5% при 90-95 руб., 7% при 95 руб. и более.

Такая шкала будет действовать для всех видов экспортных товаров, которых касается постановление, помимо удобрений.

В тексте постановления уточняется, что на октябрь размер пошлины будет рассчитываться исходя из среднего курса ЦБ за период с 26 августа по 27 сентября. В дальнейшем курс будет рассчитываться за месяц до 25-го числа календарного месяца, предшествующего периоду применения очередной ставки (то есть ставка на ноябрь будет рассчитываться исходя из среднего курса с 26 сентября по 25 октября).

Минэкономразвития должно будет публиковать размер ставки на каждый последующий месяц не позднее 26 числа предыдущего месяца.

"Курсовая рента" для экспортеров удобрений

"Курсовая рента" для экспортеров минеральных удобрений будет не отдельной пошлиной, а надбавкой к уже введенным недавно пошлинам, следует из текста постановления правительства, опубликованного на его сайте.

Адвалорная ставка пошлины составляет 7% от таможенной стоимости, специфическая (то есть минимальная ставка пошлины за тонну в рублях) колеблется в зависимости от типа удобрения - азотные, калийные, фосфорные/сложные - и составляет соответственно 1100, 1800 и 2100 рублей/т.

Согласно постановлению от 21 сентября, ставка 7% продолжит действовать при среднем курсе за месяц менее 80 рублей за доллар. Если же рубль за период мониторинга будет слабее отметки $80 руб./$1, то адвалорная ставка составит не 7%, а 10%.

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